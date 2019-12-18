РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В Домодедовскую центральную городскую больницу поступил новый 64-х срезовый компьютерный томограф, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«В ДЦГБ поступил 64-х срезовый компьютерный томограф. Он позволит принимать до 40 человек в день и будет работать круглосуточно», – говорится в сообщении.

Всего в нынешнем году в медучреждения городского округа поступило современное оборудование на сумму порядка 190 миллионов рублей.

В феврале 2020 года врачи ДЦГБ начнут принимать пациентов в капитально отремонтированном и технически переоборудованном здании.