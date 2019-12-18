РИАМО - 18 дек. Работа по строительству самой большой башни в Европе на территории делового центра «Москва-Сити» идет круглосуточно и по графику, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он выложил видеоролик в Instagram, на котором видно, как ведутся работы, первые этажи возводимого небоскреба, а также работающую технику на фоне горящих окон делового центра «Москва-Сити»

«Строим первый участок «Сити» – самую высокую башню <…> в Европе. Ее высота будет более 400 метров. Работа организована в круглосуточном режиме, все идет по графику», – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что через несколько лет в Москве появится самый высокий европейский небоскреб.

Площадь застройки новой башни составляет 0,8 гектара. В рамках работ будут возведены 101 надземный и три подземных этажа. Здание расположится около башен «Меркурий» и «Гранд Тауэр».

Деловой комплекс «Москва-Сити» полностью обеспечен транспортом. К нему ведут три линии метро, две линии железной дороги, а также северный дублер Кутузовского проспекта.

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