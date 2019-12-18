РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. Отряд «Юнармии» Котельников на подведении итогов деятельности движения признали одним из лучших в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Красногорске накануне состоялось итоговое мероприятие Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области, организованное Главным управлением социальных коммуникаций региона (ГУСК). Главной темой стало отражение динамики деятельности «Юнармии» Московской области.

«На мероприятии подвели итоги работы муниципалитетов и региона в целом. Высоко оценили деятельность движения «Юнармия» городского округа Котельники. Его назвали одним из самых развитых в регионе», – говорится в сообщениии.

На мероприятии в этот день присутствовали 14 представителей детско-юношеского патриотического движения из Котельников, а также руководитель движения Владислав Валынов.

Благодарственное письмо ГУСК Подмосковья вручили учителю истории и обществознания школы №3 Котельников Владимиру Шулякову за активную работу в военно-патриотическом воспитании молодежи и популяризацию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».