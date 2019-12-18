РИАМО – 18 дек. Стронгмен, многократный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев рассказал об изменениях в своем мировоззрении после поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко, сообщает Газета.ru.

Бой Кокляева с Емельяненко прошел 29 ноября. Он завершился для Кокляева нокаутом в первом раунде.

«Этим видео я хотел выразить свое состояние после поражения... Так выглядит мир моими глазами сегодня, и, если Саша Шлеменко сказал, что нокаут – это просто выключенный свет, я бы сказал, что не все так просто. Это глазами пессимиста выключили, однако глазами оптимиста его включили», – заметил Кокляев.

По его словам, после нокаута четче становится то, чего раньше не замечал, эмоции кажутся более яркими, приходит осознание бессмысленности обид и важности того, что говоришь.