РИАМО - 18 дек. Общая загруженность столичных дорог днем в среду достигла семи баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце и некоторых участках МКАД. Традиционно затруднения отмечаются на центральных улицах: Тверской, Петровке, Новому Арбату, Моховой, Кузнецком мосту, Знаменке, Солянке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Кроме того, движение затруднено по Ленинградскому шоссе и Ленинскому проспекту, проспектам Мира и Вернадского, Варшавском и Дмитровскому шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Дорожная ситуация будет осложняться в течение дня: к 15:00 прогнозируется восемь баллов.