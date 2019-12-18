РИАМО - 18 дек. Общий объем инвестиций в экономику столицы вырос в два раза с 2010 года, на сегодняшний день он достиг показателя в 2,8 триллиона рублей, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду мэр столицы выступает перед депутатами городского парламента с ежегодным отчетом.

«По сравнению с 2010 годом общий объем инвестиций в экономику Москвы в реальном, а не номинальном выражении вырос в два раза и достиг астрономической суммы 2,8 триллиона рублей. Этот рост фиксировался даже в самые сложные годы», - сказал Собянин.

Он рассказал, что растет число субъектов малого и среднего бизнеса. Каждый третий работающий житель Москвы трудится в малом и среднем бизнесе.

На долю Москвы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, и еще около половины прямых иностранных инвестиций в стране.

Столичное правительство предоставляет предприятиям налоговые льготы и субсидии. Это позволяет бизнесу экономить деньги и вкладывать их в собственное развитие.