РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Школьники из подмосковных Котельников приняли участие в отборочных играх на первый в городском округе Котельники турнир по лазертагу, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт».

Семнадцатого декабря в школе №2 Котельников в целях популяризации военно-тактических игр, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи прошли отборочные игры на первый в городском округе Котельники турнир по лазертагу.

«Участие в отборочных играх приняли учащиеся школы в возрастных группах 7-12 лет. Участники отыгрывали дисциплину «захват контрольной точки». Две команды по 3 человека в каждой должны были захватить и удерживать контрольную точку на время. Наиболее отличившиеся в играх ребята были внесены инструкторами Федерации лазертага Московской области в список кандидатов на вступление в команду школы», – говорится в сообщении.

Мероприятие было организовано и проведено Региональной общественной организацией «Федерация лазертага Московской области» совместно с руководством школы.

Федерация лазертага Московской области выражает благодарность директору школы Николая Ларионову за содействие в проведении мероприятия.