РИАМО - 18 дек. В Москве продолжительность жизни выросла на четыре года за последние восемь лет, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду Собянин выступает перед депутатами столичного парламента с ежегодным отчетом.

«За восемь лет на четыре года выросла продолжительность жизни москвичей. Достигла 78 лет. Много это или мало — в Париже и Лондоне примерно столько же», - сказал мэр.

С 1 сентября 2019 года в Москве повышен городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров – с 17,5 до 19,5 тысяч рублей.