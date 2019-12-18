РИАМО - 18 дек. В 2019 году почти 3,5 тысячам человек отключали газ за неуплату в Московской области, основную долю должников составляют владельцы частных домов, сообщил журналистам в среду генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«Это вынужденная мера, они никому не доставляет удовольствия. В этом году мы сделали порядка 3,5 тысяч отключений. Количество отключений растет, ему, к сожалению, есть куда расти», - сказал Голубков.

Он добавил, что перед отключением газоснабжения должнику направляется уведомление. При этом каждый может лично проверить, есть ли у него задолженность на сайте «Мособлгаза».

В графике на декабрь есть данные по таким филиалам компании, как «Коломнамежрайгаз», «Красногорскмежрайгаз», «Мытищимежрайгаз», «Ногинскмежрайгаз», «Одинцовомежрайгаз», «Подольскмежрайгаз» и «Раменскоемежрайгаз».

Оплатить задолженность за газ также можно на сайте «Мособлгаза» в личном кабинете. Достаточно просто быть зарегистрированным пользователем и иметь лицевой счет.