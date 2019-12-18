РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Депутаты подмосковного Подольска единогласно проголосовали за принятие проекта бюджета городского округа на 2020 год с дефицитом в 273,6 миллионов рублей, при этом он сохранит социальную направленность, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в администрации округа состоялось 66 заседание совета депутатов. Всего на повестке дня значился один вопрос принятия бюджета Подольска на 2020 год, а также плановый период 2021 и 2022 годов.

«Предлагается утвердить общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в сумме 15,838 миллиардов рублей. Расходы составят 16,111 миллиардов. Дефицит бюджета будет составлять 273,6 миллионов рублей или 5% к общей сумме доходов. В проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы», – сказал во время заседания первый замглавы администрации округа Эдуард Щепетев.

На социально-культурную сферу, в том числе образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт составят в 2020 году 11,714 миллиардов рублей или 72,7% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств. На плановый период 2021 года бюджет Подольска составит 15,992 миллиардов рублей, а дефицит будет 281,1 миллионов. В 2022 году доходная часть будет в размере 14,923 миллиардов рублей, а дефицит – 300,7 миллионов. Депутаты проголосовали за проект единогласно.

В проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены безвозмездные поступления из бюджета Московской области. В 2020 году в размере 8, 933 миллиардов рублей, что составит 56,4% от общего объема доходов бюджета, в 2021 году – 9,468 миллиардов рублей или 59,2%, в 2022 году – 7,577 миллиардов рублей или 50,8%.