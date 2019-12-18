РИАМО – 18 дек. С начала текущего года Реутовский отдел ЗАГС зарегистрировал более 300 малышей, говорится в сообщении пресс-службы главы подмосковного муниципалитета.

«Рождение более 300 детей, из которых число рожденных мальчиков немного превышает число девочек, зарегистрировано в Реутове с начала 2019 года. В числе новорожденных – две пары двойняшек, а вес самого крупного ребенка составил 4 килограмма 670 граммов», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, больше всего младенцев в Московской области родилось в летние и осенние месяцы, из всех месяцев больше всего новорожденные Подмосковья «любят» октябрь, на который приходится почти десятая часть всех родившихся в течение года. В прошлом году максимальное число новорожденных было зарегистрировано в августе.

Всего в Подмосковье с января по ноябрь текущего года на свет появились около 68 тысяч детей.