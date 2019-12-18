РИАМО – 18 дек. Компания «Яндекс» опубликовала на своем сайте топ событий, людей и других тем 2019 года, сформированный на основании поисковых запросов россиян.

Согласно статистике, в этом году в событийной сфере пользователей «Яндекса» больше всего интересовали президентские выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также митинги и протестное голосование в Москве.

Также в десятку самых главных событий года вошли: катастрофа лайнера Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты молодой певицы Билли Айлиш в России, отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров и дело журналиста Ивана Голунова.

Человеком года, по версии «Яндекса», стал президент Украины Владимир Зеленский. Также россияне интересовались геймдизайнером Хидэо Кодзима, экоактивисткой Гретой Тунберг, актером Хоакином Фениксом, певицей Билли Айлиш, актером Али Эрсан Дуру, оппозиционеркой Любовью Соболь, актером Антоном Батыревым, актрисой Александрой Никифоровой, тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

Топ-10 ушедших в 2019 году персон возглавила певица Юлия Началова. Кроме того, пользователи «Яндекса» активно запрашивали информацию о рэпере Децле, журналисте Сергее Доренко, фэшн-королеве Алле Вербер, актерах Алексее Булдакове и Сергее Юрском, экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, лидере группы The Prodigy Ките Флинте, певце Сергей Захарове и актрисе Ирине Цывиной.

В сфере спорта самым заметным событием 2019 года стал бой чемпионата UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Фильмом года по числу запросов в «Яндексе» стала отечественная лента «Т-34», сериалом года – «Игра престолов», мультфильмом – диснеевский «Король Лев», игрой – Metro Exodus. Песней года стал трек RASA «Пчеловод».

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