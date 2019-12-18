РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравили с 85-летием дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Волынова, передает корреспондент РИАМО.

Торжественное мероприятие прошло в Доме космонавтов в Звездном городке. Волынов - дважды Герой Советского союза, летчик-космонавт СССР отряда космонавтов «гагаринского набора», командир космических кораблей «Союз-5», «Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5». Он осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей, а также вместе с Юрием Гагариным создавал Звездный городок в 1960 году.

«Большая честь для меня сегодня присутствовать в этом зале и поздравлять легендарного человека в присутствии дружной команды космонавтов. Вы всю свою трудовую жизнь посвятили нашей стране. <...> Я хочу поздравить вас с юбилеем, сказать особые слова благодарности вашей супруге - Тамаре Федоровне, потому что человек живет долго и счастливо, когда его любят», - сказал Воробьев.

Глава региона зачитал поздравление от президента России Владимира Путина.

«Каждый пилотируемый полет - это незабываемо событие для каждого. <...> Если вспомнить, что делала ваша великолепная двадцатка, вы были первооткрывателями! Это был подвиг! И он остается подвигом того, что страна, летчики могли делать каждый раз, сталкиваясь с внештатными ситуациями. <...> Вы выполнили свою боевую задачу на твердую пятерку», - отметил Рогозин.

Борис Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Был зачислен в отряд космонавтов в 1960 году. Он является последним из ныне живущих космонавтов первого отряда космонавтов СССР. В списке космонавтов его отечественный порядковый номер – 14, в мировой классификации – 35.