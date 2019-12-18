РИАМО - 18 дек. В Москве выросла частота наездов на пешеходов в утренние и вечерние часы — с 8:00 до 9:00 и после 16:00, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Это связано с тем, что именно в эти временные значения поток детей и людей, которые направляются в школу, на работу и обратно, значительно возрастает», - отмечается в сообщении.

В столичном ГИБДД призывают горожан быть предельно внимательными, а также использовать на одежде светоотражающие элементы. Особенно это касается детей.

Кроме того, в дорожной полиции напомнили, что перед переходом проезжей части нужно обязательно убедиться в безопасности.