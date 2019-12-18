РИАМО - 18 дек. С 15 января по 15 февраля на территории Подмосковья во второй раз состоится ежегодная экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь», в рамках которой деревья будут принимать на переработку, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«В каждом городском округе откроют в среднем по два специальных брендированных пункта приема, в которых будут принимать на переработку натуральные елки. Полный список точек будет размещен на сайтах МинЖКХ Подмосковья и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона», - говорится в сообщении.

Как уточнил исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Антон Велиховский, в прошлом году в рамках экоакции собрали свыше 7,5 тысяч елок.

«В этом году мы рассчитываем собрать в разы больше елей, потому что в течение года мы видели высокую вовлеченность населения в раздельный сбор отходов. Кроме этого, в конце года мы открыли несколько пунктов сбора отходов для вторичной переработки «Мегабак», куда жители смогут также привозить не только ели, но и все крупногабаритные отходы: спил, одежду, мебель, бытовую технику», - добавил Велиховский.

По его словам, из пунктов приема деревья сразу будут направлены на переработку. Из них изготовят элементы для игровых площадок, которые планируют передать в детские дома.

В прошлом году подобные детские площадки с элементами, сделанными из новогодних елок, установили в детских домах в Егорьевске и Балашихе.

Экоакция «Подари своей елке вторую жизнь» направлена на то, чтобы деревья скопом не выкидывались на контейнерные площадки около дома и в мусоропроводы. Но кроме чистоты в рамках акции достигается еще одна цель – содействие по восстановлению хвойного фонда региона, так как щепу после измельчения используют для компостирования и производства почвогрунтов.

В Московской области на сегодняшний день работают несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой, они перерабатывают «чистые» отходы из синих контейнеров: пластик, стекло, бумагу и картон, металл и текстиль, покрышки и прочее.

На вторичную переработку в области идет около 1 миллиона тонн твердых отходов. Уже в следующем году это число планируется увеличить минимум вдвое.

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