РИАМО – 18 дек. Экстренные службы проверяют информацию о минировании пяти торговых центров и одного здания районного суда в Москве, сообщает в среду ТАСС.

Ранее уже поступали сообщения о заложенных бомбах в ТЦ столицы, однако никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. Сообщения о минировании продолжили поступать.

«Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в ТЦ «Кунцево плаза», «Океания», «Европейский», «Капитолий» и «Принц плаза». Для проверки информации и обследования территории на место направлены сотрудники оперативных служб и кинологи», - сказал источник в экстренных службах.

Также специалисты оперативных служб проводят проверку в Чертановском районном суде.

Новая волна сообщений о минировании объектов в Москве и других крупных городах страны началась 28 ноября. В Москве самое большое количество вызовов зафиксировали 10 декабря, тогда проверки прошли в 400 зданиях, было эвакуировано более 120 тысяч человек.