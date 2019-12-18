РИАМО - 18 дек. Московское областное УФАС России наложило на ООО «ПКФ Импульс-М» административный штраф в размере более 418 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее подмосковное УФАС возбудило в отношении ООО «ПКФ Импульс-М» дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения. Сговор привел к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых Мособлдумой, ФКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» и ФКУ «Центр обеспечения деятельности Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий».

«Московское областное УФАС России признало ООО нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

УФАС также приняло решение о передаче материалов для привлечения фирмы к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.