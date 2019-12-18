РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В спортивной школе олимпийского резерва Люберец 21 и 22 декабря пройдет Кубок Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В Кубке Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин примут участие более 150 спортсменов из 14 городов региона. Жители могут поддержать люберецких тяжелоатлетов. Торжественное открытие пройдет 21 декабря в 11:30», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом 349А.