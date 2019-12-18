РИАМО - 18 дек. В Пресненском районе в центре Москвы стартовал очередной этап переселения по программе реновации, в новое жилье переезжают жители трех домов в квартале Камушки, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В квартале Камушки в ЦАО начался переезд жителей еще трех пятиэтажек в новостройку в Мукомольном проезде, дом №2. Сейчас в (Центральном – ред.) округе идет расселение уже 13 домов в рамках программы реновации», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, на днях 209 семей из домов №31, корпус 1 и №33, корпус 1 в Шмитовском проезде, а также из дома №20А в 1-м Красногвардейском проезде получили письма с предложением равнозначных квартир.

«811 семей из 13 многоквартирных домов переселяются в настоящий момент в микрорайоне Камушки. Жильцам предлагаются равнозначные квартиры, после осмотра которых они могут подать документы в Центр информирования граждан для дальнейшего заключения договора. Всего до конца этого года в Камушках начнут процедуру переселения больше 1 тысячи семей», - уточнил Гаман.

Всего в Центральном округе Москвы новые квартиры получат жители 109 жилых домов, для начала переселения подобраны семь стартовых площадок.

Программа реновации столичного жилфонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.