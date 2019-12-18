РИАМО - 18 дек. Движение электричек Ярославского направления Московской железной дороги ввели в график после утреннего сбоя в среду, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

Ранее несколько электричек проследовали по маршруту с увеличенным интервалом. Были приняты все необходимые меры, чтобы отклонения от графика были минимальными.

«В настоящее время пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги отправляются и прибывают по расписанию», - сказал собеседник агентства.