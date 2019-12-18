РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. В подмосковных Котельниках идет эвакуация посетителей из торгового центра «МЕГА Белая Дача», сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ЕДДС округа Роман Медведев.

«Идет эвакуация из ТЦ «МЕГА Белая Дача». Информация проверяется», – сказал Медведев.

По его словам, на месте организовано оцепление. После эвакуации будут работать правоохранительные органы.

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