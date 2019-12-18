РИАМО – 18 дек. Составлен список из 10 лучших приложений для командировок, с их помощью можно посмотреть карты разных мест, упростить процесс согласования времени, сообщает журнал «Генеральный директор».



Одним из таких приложений стало Calendly.



Приложение упрощает процесс согласования времени встречи или звонка. Работает это так: коллега или внешний контрагент заходит по ссылке, которая указывается в подписи к письму, видит блоки свободного времени и резервирует удобное время для общения. Кроме того, есть синхронизация с Google-календарем.

Еще одно полезное приложение от Mango Office — Mango Talker. Оно позволяет использовать офисный рабочий телефон на мобильном в любой точке мире. Можно принимать и совершать звонки в любой стране.



«Во-первых, это экономия на звонках в Россию, когда я в роуминге и нужно позвонить или принять звонок с городского номера. Во-вторых, я не пропускаю звонки. Либо если пропустил, то сразу вижу, кто звонил, а не после возвращения в московский офис», — рассказал директор компании E-Champs Вадим Гауптман.

Skype для бизнеса позволяет участвовать в селекторных совещаниях удаленно. Преимущество этого приложения по сравнению с обычной версией в том, что к нему уже подключена адресная книга организации, а также в десять раз увеличено количество человек, которые могут одновременно участвовать в совещании.

Приложение YOOSEE предназначено для работы с IP-камерами. Оно помогает в режиме онлайн смотреть за тем, что происходит в офисе, чем заняты сотрудники, оценивать обстановку. В любой точке планеты при наличии интернета с телефона можно визуально наблюдать за работой компании.



Еще одно полезное приложение, App in the air — это персональный ассистент полетов, который предоставляет информацию о состоянии рейса, собирает статистику путешествий и помогает ориентироваться в аэропортах.



Также в список вошла Google Maps — программа для управления и просмотра карт или спутниковых изображений планеты от сервиса Google. Например, можно делиться маршрутами.



Полезным оказалось и приложение для сканирования QR-кодов и штрихкодов QR Code. Отсканировав код, можно получить более подробное описание компании, детальную информацию о том или ином объекте и сохранить их у себя в телефоне.



Для подписания электронных документов можно использовать приложение SignEasy. XE Currency позволит получить актуальную информацию о курсах валют. И, наконец, TeamViewer, предназначенный для подключения к рабочему столу удаленного компьютера и управления им. Используется для помощи в настройке различных программ и в диагностике проблем.