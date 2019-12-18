РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. На стадионе «Авангард» в Домодедове 21 декабря состоится торжественное открытие нового футбольного поля с искусственным покрытием, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта Московской области.

«В этом году (в 2019 году - ред.) по программе «Наследие чемпионата мира по футболу-2018» на «Авангарде» мы заменили натуральное покрытие на искусственное с системой подогрева, более износостойкое, пригодное для использования в гораздо более широкий климатический диапазон. Кроме того, это покрытие имеет сертификат FIFA Quality Pro, и мы рассчитываем, что это новшество поспособствует повышению уровня подготовки футболистов и привлечению новой талантливой молодежи в спорт», – сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также добавил, что стадион пользуется большой популярностью не только у местных спортсменов, но и простых жителей. Часто «Авангард» становится местом проведения спортивных и развлекательных мероприятий муниципального и регионального уровней.

Городской стадион «Авангард» был построен в 2007 году и включает в себя легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, прыжковой зоной, а также зонами для метаний и толкания ядра. В центре спортивного ядра расположено футбольное поле. На стадионе расположены трибуны для зрителей вместимостью 6000 мест.