РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Володина в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 4:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, улица Володина, дом №12.

«В 5:22 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.