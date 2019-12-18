РИАМО - 18 дек. Согласно опросу аналитического центра НАФИ 25% участников программы реновации хотят избавиться от квартир, которые вошли в программу переселения, при этом часть из них намерены переехать в собственный коттедж, пишет в среду газета «Известия».

«Примерно 80% участников программы реновации на вырученные от продажи квартиры средства или компенсацию хотят приобрести новую квартиру, 11% – коттедж. Остальные собираются потратить деньги на другие цели», - говорится в сообщении.

Всего в программе реновации участвует 350,5 тысяч собственников квартир. Если они действительно реализуют свои планы по продаже жилья, то на рынке появится порядка 84 тысяч новых объектов.

Специалисты области считают, что это усилит конкуренцию среди застройщиков и даже может повлиять на качество новостроек, но главный параметр жилья - его цена - вряд ли изменится, несмотря на увеличение предложения на рынке.

«Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что часть переселенцев ожидают, что не будут удовлетворены новыми квартирами, поэтому и хотят их продать. По мнению генерального директора девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина, такое желание вызвано тем, что программа реновации не дает широкого выбора альтернатив. Жильцов может не устраивать район и тип дома, который им предлагается», - отмечается в материале.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Всего для ее реализации в городе подобрана 361 стартовая площадка. Уже в следующем году порядка 15 тысяч москвичей получат ордера на новые квартиры по программе реновации.