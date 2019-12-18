РИАМО - 18 дек. Российские ученые выяснили, что самое большое количество убийств в стране происходит в первый день нового года, это связано со злоупотреблением спиртными напитками, пишет в среду газета «Известия».

По количеству убийств следом за 1 января, когда количество убийств вырастает в три раза по сравнению с буднями, идут 7 и 14 января, затем праздничные дни мая, марта и февраля. Исследование провели на основе данных за 18 лет. Изучение ситуации провел руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии имени В. П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов.

«Исследователь рассчитал среднее количество убийств в будни (67), а затем - в праздники. Превышение среднего показателя начинается 29 декабря и продолжается шесть дней. Максимум убийств, как выяснил автор работы, приходится на 1 января - дополнительно к среднему количеству погибают 152 человека», - говорится в сообщении.

Также в исследовании отмечено изменение числа убийств в первый день года в течение 18 лет. Так, в начале тысячелетия, 2000-2001 годах, количество преступлений росло, потом стало снижаться и данная тенденция сохраняется по сей день.

«Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года. Например, максимальное количество алкогольных психозов в Москве и ряде других городов наблюдается в первые две недели января», - отметил Немцов.

Глава Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин уточнил, что в праздничную ночь преступники пользуются снижением бдительности граждан, поэтому увеличивается число различных преступлений. А убийства в основном происходят на бытовой почве.

Представитель МВД России добавил, что с 2008 по 2017 годы 50-70% убийств в стране совершались в состоянии алкогольного опьянения.