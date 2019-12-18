РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с общественником провели для школьников Люберец лекции «Вся правда о наркотиках», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом общественного совета при МУ МВД для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Люберец провели лекции на тему «Вся правда о наркотиках». В рамках мероприятия полицейские подробно рассказали об отрицательном воздействии алкоголя, курительных смесей и наркотиков на организм человека, обсудили с ребятами проблему наркомании», – говорится в сообщении.

Полицейские особое внимание уделили правовым вопросам. Они рассказали об уголовной и административной ответственности, которая предусмотрена за несоблюдение законодательства Российской Федерации.

«Основная цель акции – предупреждение подростков об опасных последствиях употребления наркотических средств, формирование нетерпимого отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни», – заключается в материале.