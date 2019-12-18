РИАМО - 18 дек. В столице в среду прогнозируют от плюс 4 до плюс 6 градусов, таким образом в городе может быть побит рекорд тепла для этого дня за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первый месяц зимы продолжает удивлять москвичей аномальным теплом, температура установилась на 5 градусов выше многолетних значений. На земле еще нет снега, а из осадков чаще всего идет дождь.

«Несмотря на аномальное тепло, рекордных значений температура еще не достигала. А вот сегодня у погоды есть все шансы отличиться. Самый теплый день 18 декабря отмечался в далеком 1886 году, когда максимальная температура составила плюс 5,3 градуса, став рекордно высокой у этих суток», - говорится в сообщении.

В эту среду на территории мегаполиса ожидается от 4 до 6 градусов тепла.

Суточный температурный минимум для 18 декабря зафиксировали в 1942 году - тогда утром было минус 28 градусов. Больше всего осадков в этот день выпало в 1989 году - 13,1 миллиметра.