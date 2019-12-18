РИАМО - 18 дек. Реновация жилищного фонда на территории новой Москвы завершится через 3-4 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы определили две крупные площадки для строительства нового жилья в Ватутинках и в Мамырях. Кроме того, есть ряд локальных участков. Я думаю, что программа в целом будет завершена в течение 3-4 лет», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в районе Ватутинок уже начались строительные работы, здесь будет возведено около 300 тысяч квадратных метров жилья.

Программа реновации городского жилфонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир в 5173 домах.

На днях по программе реновации начали переезжать жители трех домов в квартале Камушки в Центральном округе Москвы. Они переселятся в новостройку в Мукомольном проезде. Всего в ЦАО новые квартиры получат жители 109 домов.