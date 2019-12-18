Как-то перед Новым Годом вез Дед Мороз из леса в Москву новогоднюю елочку. Но тут напали на Дедушку снеговики-разбойники, отобрали лесную красавицу и мешок с подарками! Помоги Деду Морозу догнать хулиганов и спасти Новый Год!

Управление: на клавиатуре компьютера используйте стрелки, а на смартфоне смахните пальцем по направлению движения.

Цель игры: собрать все огни новогодней гирлянды на уровне, избегая снеговиков, которые временно становятся уязвимы после сбора подарков.

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