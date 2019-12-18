РИАМО - 18 дек. В Пушкинском городском округе Подмосковья задержали мужчину 1971 года рождения, которого заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровья его знакомому, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Ранее в поселке Софрино-1 Пушкинского округа из комнаты общежития бригада медиков скорой помощи госпитализировала мужчину 1988 года рождения с проникающим колото-резаным ранением», - сообщил собеседник агентства.

Позже по подозрению в совершении вышеуказанного преступления и был задержан знакомый пострадавшего. Установлено, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).