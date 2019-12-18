РИАМО - 18 дек. В Центральном государственном архиве Московской области хранятся документы о мировых рекордах, которые побил полет летчика-космонавта СССР Алексея Леонова в 1975 году, ознакомиться с ними можно в читальном зале архива, говорится в сообщении пресс-службы ЦГАМО.

«Дело об абсолютных мировых и мировых рекордах первого в истории космонавтики совместного полета космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США), оформленное Федерацией авиационного спорта СССР и Национальной авиационной ассоциацией США, было подарено А.А. Леоновым заведующему отделом оборонной промышленности ЦК КПСС И.Д. Сербину, курирующему программу «Интеркосмос» и передано на государственное хранение», - говорится в сообщении.

В данном деле зафиксированы абсолютные мировые рекорды полета космических кораблей СССР и США: в состыкованном состоянии общие продолжительность, дальность и максимальная высота полета, общая масса состыкованных кораблей; мировые рекорды – общие продолжительность и дальность группового полета.

Кроме того, в документах описываются конструктивные особенности космического корабля «Союз-19», именно они дали возможность сблизиться и состыковаться с американским кораблем «Аполлон». Имеется свидетельство, которым подтверждается совершение первой в истории стыковки на орбите космических кораблей двух стран.

В деле много фотографий, посвященных предполетной подготовке и полету, стыковке космических кораблей СССР и США, а также схем и технических описаний конструкций кораблей, имеются описание проводимой Центром управления полетами работы по обеспечению полета, посекундный хронометраж стыковки, отчет о посадке.