РИАМО - 18 дек. В Одинцовском городском округе стражи порядка задержали мужчину 1994 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД Росссии по Московской области.

«В Рублевском проезде села Немчиновка Одинцовского округа <…> установлен и доставлен в отделение полиции мужчина, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 44,1 грамма мефедрона», - рассказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).