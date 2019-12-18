РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В микрорайоне Западный поселка Октябрьский городского округа Люберцы лифты после замены запустят к Новому году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Ружицкий в среду проверил ход работ по замене лифтового оборудования в микрорайоне Западный, дом №5.

«Мы регулярно бываем в нашем жилом фонде, где проводим капитальные ремонты. В этом доме мы заменили лифты, идем в графике, не вижу никаких рисков, что работы будут не завершены. В этом доме лифты запустят к Новому году, на данный момент идут пуско-наладочные работы», - сказал глава округа.

Он отметил, что у него есть ряд замечаний к управляющей компании «Содействие».

«Дом содержится не на должном уровне, у нас есть с чем сравнивать. Госжилинспекция рейтингует управляющие компании. Есть задача, чтобы в подъезде было чисто», - подчеркнул глава.