РИАМО - 18 дек. Не по сезону теплая погода в столице в первом зимнем месяце «запутала» растения, в городе отмечено цветение одуванчиков, сообщается на сайте «Метеовести».

«Из-за аномально теплой погоды на юге России (ранее – ред.) распустились одуванчики. Теперь они зацвели даже в Москве, а вместе с ними рододендроны, примулы и форзиции. Чему удивляться, если на улице почти плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

В центральной России Балтийский циклон усилит заток теплого воздуха. В среду-четверг в столице будет около плюс 5 градусов, что достаточно близко к абсолютному рекорду для этих суток.

Небольшое похолодание до 0 градусов ожидается в мегаполисе только 20 и 21 декабря, тогда же прогнозируются слабые осадки. Но с 22 декабря в городе снова потеплеет.