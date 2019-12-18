РИАМО - 18 дек. В Орехово-Зуевском городском округе задержали женщину 1992 года рождения, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Ранее из арендованной квартиры в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи был госпитализирован мужчина с проникающим колото-резаным ранением», - отметил собеседник агентства.

Правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и вышли на след подозреваемой — ранее судимой знакомой пострадавшего. По данным МВД, преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».