РИАМО - 18 дек. В Одинцове на пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной открыли памятник первому главнокомандующему РВСН, главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Неделину, сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

«Открытие памятника в Одинцове стало делом чести для Российского военно-исторического общества и для меня лично, как человека, отдавшего службе в Вооруженных Силах около 40 лет и практически с первых дней стоявшего у истоков создания ракетно-ядерного щита Советского Союза, надежную основу которого заложил главный маршал артиллерии Неделин», - сказал советник председателя РВИО Ростислав Мединский.

Он уточнил, что Неделин прошел путь от командира артиллерийского полка до главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения. Он способствовал формированию новых частей данного вида войск, помогал в отборе составов войск – от рядового до командного.

Памятник изготовил скульптор Денис Стритович по проекту советника Мединского. Место для установки монумента выбрано не случайно, именно в Одинцовском городском округе расположен штаб РВСН.

«Наш город называют городом ракетчиков, здесь живет и служит много достойных людей, которые посвятили свою жизнь службе в РВСН. Улицы нашего города названы в честь знаменитых офицеров, а в центре Одинцова рядом с краеведческим музеем стоит пусковая установка «Тополь». Памятник Митрофану Неделину станет одним из символов и почитаемых мест нашего города», - уточнил глава округа Андрей Иванов.

Также церемонии был проведен чин освящения памятника. А в заключении торжественного открытия все участники мероприятия возложили к монументу цветы.