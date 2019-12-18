РИАМО - 18 дек. В Ногинске мужчина 1991 года рождения стал жертвой троих грабителей, те, угрожая ему ножом, похитили 4,5 тысячи рублей и телефон, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, что нападение на него было совершено поздним вечером 16 декабря на Рабочей улице в Ногинске.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение мужчина 1984 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты нож и похищенный мобильный телефон», - рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящий момент правоохранители принимают меры по поимке соучастников задержанного.