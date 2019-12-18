РИАМО - 18 дек. На портале mos.ru модернизировали сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды и купли-продажи городского имущества, нововведение позволяет узнать о долгах и оплатить их в два клика, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточнил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, в этом году покупатели и арендаторы столичной недвижимости пользовались данным сервисом свыше 300 тысяч раз.

«С его помощью пользователь получает информацию о задолженности или переплате по договору аренды либо купли-продажи, а также может проверить баланс по субсчетам, получить детализацию начислений и платежей по выбранному финансово-лицевому счету. Если раньше контрагенты могли получить на портале только общую информацию о состоянии счета, а для детализации им приходилось обращаться в службу одного окна, <...> то теперь узнать актуальное состояние своего финансово-лицевого счета можно на портале mos.ru», - сказал Ефимов.

Теперь физические и юридические лица, которые арендуют или покупают недвижимость у города, теперь смогут мгновенно узнать о задолженностях по договорам и оплатить их.

Заммэра отметил, что физлица используют арендованную или купленную городскую недвижимость в качестве гаражей и машино-мест.

«Оплата в онлайн-режиме, которая теперь доступна для них, должна значительно сократить время заявителей, избавить от лишней волокиты. Кроме того, арендаторы городской недвижимости теперь могут внести арендную плату за весь следующий год — для этого достаточно обратиться к сервису, авторизоваться и перейти к оплате», — добавил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы и руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, город стремится к тому, чтобы получение услуг было удобным и простым для горожан, занятых в самых разных отраслях и видах деятельности.