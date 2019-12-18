РИАМО - 18 дек. Раненого мужчину 1963 года госпитализировали из квартиры дома по Центральной улице в Электроуглях Богородского округа, его доставили больницу с проникающим колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение владелица квартиры — сожительница пострадавшего 1968 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.