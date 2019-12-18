РИАМО - 18 дек. В подмосковном Краснознаменске сотрудники ДПС старший лейтенант полиции Михаил Козлов и старший лейтенант полиции Павел Ткачев спасли женщину из пожара, произошедшего в многоквартирном доме по улице Генерала Шлыкова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские узнали о пожаре во время несения службы от проезжавшего мимо водителя. Ткачев и Козлов незамедлительно выехали на место происшествия, сообщив о произошедшем в пожарную часть и отдел полиции.

«На момент прибытия сотрудников полиции из окна квартиры на четвертом этаже вырывалось пламя, из-за дыма и гари люди спешно покидали свои квартиры. Один из жильцов дома подбежал к сотрудникам ДПС и сказал, что на седьмом этаже проживает пожилая женщина, которая по состоянию здоровья не сможет покинуть жилище», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские вошли в задымленный подъезд горящего дома, нашли квартиру, в которой проживала пенсионерка, и вынесли ее из здания. Они передали пенсионерку медикам, а сами остались на месте происшествия для охраны общественного порядка до окончания тушения пожара.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания.

«В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении старшего лейтенанта полиции Михаила Козлова и старшего лейтенанта полиции Павла Ткачева за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение людей на пожаре», – отметила Петрова.