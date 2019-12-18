РИАМО - 18 дек. На портале «Активный гражданин» стартовало новое голосование - москвичей приглашают выбрать будущее кружков в московских библиотеках, тематика новых кружков и студий абсолютно различается - можно проголосовать как за вокал, так и за робототехнику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное новым культурно-досуговым направлениям в библиотеках Москвы. Оно состоит из восьми вопросов.

«Так, горожан спрашивают о возможной тематике новых кружков и студий. Среди вариантов ответа на первый вопрос — музыка, вокал, хореография, театр; ИТ, компьютерная грамотность, интеллектуальные игры; кино, фотография, изобразительное искусство; научно-образовательное направление», - говорится в сообщении.

Можно указать не более четырех вариантов. Далее вопросы будут ранжироваться в зависимости от них.

Сегодня в столичной библиотеке есть множество занятий помимо чтения. Таким образом, например, вы сможете устроить фотосессию, записать песню, принять участие в мастер-классе и многое другое.