РИАМО - 18 дек. Праздничную новогоднюю программу подготовили в 149 библиотеках Москвы, более 600 представлений, среди которых спектакли, квесты и кинопоказы можно будет посетить абсолютно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Библиотеки приглашают на новогодние представления уже четвертый год подряд. На этот раз их запланировано более 600. В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Темой праздничных мероприятий, которые пройдут с 2 по 6 января, станет «Новогоднее чудо». В частности, в библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова пройдет интерактивная игра - желающие смогут принять участие в литературно-познавательной викторине «Секреты Деда Мороза», а также в мастер-классах по мыловарению, после чего, состоится ретропоказ мультфильмов. Также в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина пройдет музыкальных спектакль с участием актеров театра «Куметушки» - гостей ждет постановка на стихи Никиты Михалкова и Григория Остера.

«Мамы и папы смогут вернуться во времена своего детства и попасть на советскую новогоднюю елку, а также посмотреть мультфильмы тех лет вместе с детьми. В Доме Гоголя ребята и взрослые смогут погрузиться в атмосферу праздника XIX века и узнать о рождественских традициях того времени», — отметил сотрудник пресс-службы дирекции библиотек и культурных центров города Москвы.