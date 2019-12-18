РИАМО - 18 дек. На станции «Коломенская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина упал под поезд, спасти его не удалось, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 7:40 на станции метро «Коломенская» <…> с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Приняты меры по его извлечению», - говорится в сообщении.

Смерть мужчины констатировали врачи скорой помощи, которые прибыли на место происшествия.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Twitter-аккаунте столичной подземки сообщалось, что из-за падения пассажира на пути произошел сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро, поезда не ходили от станции «Орехово» до «Автозаводской».

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