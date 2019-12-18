В новый год без долгов: как проверить все задолженности

Как узнать долги по ЖКУ
Чтобы проверить наличие задолженности по ЖКУ, необходимо знать единый лицевой счет плательщика, закрепленный за жилым помещением.
Если оплата производится не по ЕПД, отдельный номер присваивается для оплаты электроэнергии, газа, домофона и других коммунальных услуг. Номера лицевых счетов указываются на бумажных квитанциях, которые присылают УК или ресурсоснабжающие организации.
Могут понадобиться также паспортные данные собственника или нанимателя.
Узнать задолженность можно лично посетив МФЦ или УК, по телефону и онлайн.
Очно можно обратиться в МФЦ, ЕИРЦ, управляющую компанию. Там же подскажут номер лицевого счета по номеру квартиры, если по какой-то причине вы его не знаете. В управляющей компании должны подсказать и номера лицевых счетов для оплаты и проверки задолженности за отдельные коммунальные услуги.
Позвонив по телефону в конкретную организацию, например, «Мосэнергосбыт» также можно попробовать узнать о задолженности. Дозвониться туда бывает непросто.
Искать свои задолженности следует на сайтах ресурсоснабжающих компаний (например, того же «Мосэнергосбыта»), на «Госуслугах», сайте мэра Москвы (или в соответствующих приложениях) – для москвичей.
На всех ресурсах пользователю потребуется завести личный кабинет и авторизоваться, ввести номер лицевого счета (счетов) и расчетный период.
О задолженностях можно узнать и введя информацию о своих лицевых счетах в приложении своего банка. Например, такие опции есть в «Сбербанк.Онлайн», банке «Райффайзен» и т.п. Оплатить можно сразу, не выходя из приложения.
Штрафы ГИБДД и штрафы за парковку
В зависимости от того, где именно вы будете запрашивать данные, могут понадобиться:
- номер государственного регистрационного знака транспортного средства (ТС),
- номер свидетельства о регистрации ТС,
- номер водительского удостоверения.
Если собираетесь оплачивать онлайн, то в вашем распоряжении сайт ГИБДД РФ, портал госуслуг (категория «Транспорт и вождение» – «Автомобильные и дорожные штрафы»), для москвичей - сайт мэра Москвы и сайт «Автокод». Можно воспользоваться соответствующими мобильными приложениями и приложением своего банка.
Кроме того, москвичи могут узнать всю информацию по телефону через СМС. Таким образом станут доступны не только штрафы ГИБДД, но и те, что начисляют ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) и Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за неправильную парковку. Надо отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 7377 с текстом: «штраф СерияНомерСТС» («штраф77ав123456») или «штраф СерияНомерВодительскогоУдостоверения» («штраф 77ва123456»).
Задолженности по налогам
Для получения информации о налогах понадобятся паспортные данные и ИНН.
При очном обращении за информацией о наличии или отсутствии налоговой задолженности, можно обратиться в налоговую инспекцию, адреса и время работы тут: service.nalog.ru, а записаться – здесь order.nalog.ru. Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22.
Также информацию можно получить в МФЦ.
При обращении онлайн через портал госуслуг или соответствующее приложение надо выбрать раздел «Налоговая задолженность».
Другой вариант – получить информацию о налогах через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (для входа надо иметь подтвержденный профиль на «Госуслугах» или электронную подпись, либо получить регистрационную карту в налоговой инспекции с необходимым паролем). Есть и мобильное приложение, а также можно воспользоваться приложением своего банка, введя ИНН.
Наследство без долгов – зачем россиянам кредитные рейтинги?>>
Долги по кредитам
Для получения доступа к кредитной истории нужно сначала выяснить, в каком бюро кредитных историй (БКИ) хранится ваша, и обращаться именно туда.
Чтобы узнать ваше БКИ, потребуются паспортные данные, а также, возможно, код субъекта кредитной истории. Этот код формируется в банке в момент заключения кредитного договора, его можно уточнить в любом банке или бюро кредитной истории. Там же можно получить новый в случае утраты старого.
Если человек никогда не брал кредит, кода у него нет.
Кредитную историю можно узнать бесплатно только 2 раза в год, при этом на бумажном носителе – 1 раз в год. За все остальные запросы придется платить. Посмотреть подробнее можно на сайте.
Шаг 1: узнать БКИ:
- Достаточно лично обратиться в любой банк или в любое БКИ с паспортом.
- Через портал госуслуг (или приложение): раздел «Налоги и финансы» – «Сведения о бюро кредитных историй». Обязательно надо иметь активированную учетную запись.
Другой вариант – через сайт ЦБ РФ, но потребуется код субъекта кредитной истории (если вы его не знаете, придется сначала идти в банк и получать его очно).
Шаг 2: обратиться в ваше БКИ:
- лично,
- отправить нотариально заверенный запрос по почте или в виде электронного документа с электронной подписью.
Судебные задолженности
Задолженность может возникнуть, например, из-за неуплаты алиментов, невозмещения морального или имущественного ущерба, невозмещения ущерба здоровью и т.п. В зависимости от размера задолженности неплательщика могут не выпустить за границу.
Чтобы узнать о задолженности, понадобятся паспортные данные, а также иногда – номер исполнительного производства.
При личном обращении нужно прийти с паспортом и номером исполнительного производства в отдел судебных приставов. Найти свой отдел, его часы работы, контактный телефон и адрес можно тут: fssprus.ru. Телефон горячей линии: 8-800-250-39-32.
Можно запросить задолженность онлайн в банке данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. Поиск можно осуществить как по фамилии, имени и отчеству, так и по номеру исполнительного производства. Аналогичный сервис доступен и в приложении ФССП.
Если вы предпочитаете сайт или приложение «Госуслуги», надо выбрать разделы «Безопасность и правопорядок» – «Судебная задолженность».
Другие онлайн-способы
Есть и другие способы узнать о своих долгах онлайн.
Например, на сайте «Яндекс.Деньги» или тут poisknalogov.info, на сайтах банков, Тинькофф и др. Данные берутся из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
При оплате задолженностей онлайн надо быть внимательным и делать это только через крупные официальные сайты.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии