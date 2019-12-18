В новый год без долгов: как проверить все задолженности

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Чтобы проверить наличие задолженности по ЖКУ, необходимо знать единый лицевой счет плательщика, закрепленный за жилым помещением.

Если оплата производится не по ЕПД, отдельный номер присваивается для оплаты электроэнергии, газа, домофона и других коммунальных услуг. Номера лицевых счетов указываются на бумажных квитанциях, которые присылают УК или ресурсоснабжающие организации.

Могут понадобиться также паспортные данные собственника или нанимателя.

Узнать задолженность можно лично посетив МФЦ или УК, по телефону и онлайн.

Очно можно обратиться в МФЦ, ЕИРЦ, управляющую компанию. Там же подскажут номер лицевого счета по номеру квартиры, если по какой-то причине вы его не знаете. В управляющей компании должны подсказать и номера лицевых счетов для оплаты и проверки задолженности за отдельные коммунальные услуги.

Позвонив по телефону в конкретную организацию, например, «Мосэнергосбыт» также можно попробовать узнать о задолженности. Дозвониться туда бывает непросто.

Искать свои задолженности следует на сайтах ресурсоснабжающих компаний (например, того же «Мосэнергосбыта»), на «Госуслугах», сайте мэра Москвы (или в соответствующих приложениях) – для москвичей.

На всех ресурсах пользователю потребуется завести личный кабинет и авторизоваться, ввести номер лицевого счета (счетов) и расчетный период.

О задолженностях можно узнать и введя информацию о своих лицевых счетах в приложении своего банка. Например, такие опции есть в «Сбербанк.Онлайн», банке «Райффайзен» и т.п. Оплатить можно сразу, не выходя из приложения.

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