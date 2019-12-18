РИАМО - 18 дек. В процессе проведения исследовательских работ на Москворецкой набережной на территории бывшего Воспитательного дома было найдено более 900 предметов быта XII-XX веков, среди которых не только мелочи быта того времени, но и останки домашних животных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такой разнообразный и по датировке, и по составу набор археологических находок неслучаен. В древности на этом месте располагался Васильевский луг. Его часто затапливало во время половодий, поэтому со временем здесь построили множество сооружений для отвода воды. В XII–XIII веках Васильевский луг использовали для выпаса великокняжеских табунов, также здесь проходили сборы конных дружин перед походами», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что вдоль луга пролегала дорога, соединявшая Москву с Владимиром, Суздалем, Рязанью. Сейчас на ее месте находится улица Солянка.

«В XVI веке на лугу был разбит дворцовый плодовый сад, получивший название Васильевский. А во второй половине XVIII века, при Екатерине II, на этом месте построили Императорский воспитательный дом — закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников», — уточнил глава департамента.

Таким образом, во время проведения исследовательских работ были найдены нательные кресты, курительные трубки, железные ножи, монеты, элементы конской упряжи и многое другое. Примечательно, что здесь также были найдены останки домашних животных того времени - коз, собак и коня. Археологи предполагают, что конь мог относиться к одному из великокняжеских табунов, которые паслись в этой местности восемь — девять веков назад.