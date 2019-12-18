РИАМО - 18 дек. Движение поездов было остановлено на Замоскворецкой линии Московского метрополитена, поезда не ходили от станции «Орехово» до станции «Автозаводская», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов <…> из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

На данный момент движение восстановлено. В скором времени поезда на линии введут в график.

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