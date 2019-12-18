РИАМО - 18 дек. В Москве утром в среду прогнозируются сильный туман с видимостью 100-500 метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

По данным Росгидромета, туман должен был сохраниться до 8:00 среды. В МЧС москвичам посоветовали быть осторожнее.

«Уважаемые пешеходы! В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», - говорится в сообщении.

Также водителей призвали быть предельно внимательными, значительно снизить скорость движения и держать большую дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, рекомендуется избегать резких маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

При происшествии необходимости звонить на номер 101 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве — 8 (495) 637-22-22.