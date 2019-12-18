РИАМО - 18 дек. Места для зимнего плавания открыты в четырех столичных парках, заниматься закаливанием и купанием могут все желающие в возрасте от 18 лет, как самостоятельно, так и под руководством тренера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новичков приглашают на бесплатные занятия с инструкторами в Воронцовском парке и парке «Фили». Здесь можно будет получить консультацию о безопасном закаливании, а также попробовать окунуться в холодную воду под присмотром профессионала. Опытные поклонники зимних купаний могут делать это самостоятельно в удобное для них время», — сообщил сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Чтобы не переохладиться, следует проводить в холодной воде не дольше минуты. Новичкам будет достаточно и 20 секунд. Возле каждого спуска в воду есть теплые раздевалки, где можно подготовиться к заплыву и согреться после купания.

Таким образом, места для моржевания оборудованы в Воронцовском парке, парках «Кузьминки», «Северное Тушино» и «Фили». Удобные спуски в воду позволят беспрепятственно искупаться, а если образуется наледь, сотрудники парка будут вырубать проруби.