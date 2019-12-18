РИАМО - 18 дек. На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в дорожной аварии пострадал один человек, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Кутузовском проспекте в районе дома 57 в сторону области двигался грузовик, который столкнулся с автобусом. В автобусе пассажиров не было. Пострадал водитель автобуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.